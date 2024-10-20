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Medlife kapandı mı? Bağcılar Medlife hastanesi kapatıldı mı, ruhsatı iptal edildi mi (YENİDOĞAN ÇETESİ)?

Medlife kapandı mı? Bağcılar Medlife hastanesi kapatıldı mı, ruhsatı iptal edildi mi (YENİDOĞAN ÇETESİ)?
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SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için bebekleri yoğun bakımda tutarak ölümlerine neden olan Yenidoğan çetesi hakkındaki soruşturmada adı geçen hastanelerden 10'unun ruhsatını iptal edildi. Peki, Medlife kapandı mı? Bağcılar Medlife hastanesi kapatıldı mı, ruhsatı iptal edildi mi?

Yenidoğan çetesinin bebekleri para uğruna tek tek ölüme terk ettiği akılalmaz skandal Türkiye gündemini derinden sarstı. Kan donduran olaya karışan hastanelerin ruhsatları birer birer iptal edilirken bu gelişme de vatandaşların öfkesini dindirmedi. Soruşturmada adı geçen Bağcılar Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'ni taş yağmuruna tutan çok sayıda kişi camları paramparça etti. Medlife kapandı mı? Bağcılar Medlife hastanesi kapatıldı mı, ruhsatı iptal edildi mi (YENİDOĞAN ÇETESİ)?

BAĞCILAR MEDLİFE HASTANESİ KAPATILDI MI?

Söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi'nin ruhsatları iptal edildi.

HASTANEYE SALDIRDILAR

Ancak 10 hastanenin ruhsatlarının iptali de vatandaşın öfkesini dindirmedi. Soruşturmada adı geçen Bağcılar Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'ne kalabalık bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Ekol TV'nin yayınladığı görüntülerde hastanenin camlarının kırıldığı görüldü.

Öte yandan soruşturmada adı geçen Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi'ndeki hastaların taburcu ve sevk işlemleri sürüyor. Yetişkin hastalardan bazıları, birkaç gün içinde taburcu edilecekleri ve sağlıklı oldukları gerekçesiyle ailelerinin eşliğinde hastaneden çıkarak evlerine gitti. Tedavisi devam eden hastalar içinse Sağlık Bakanlığına bağlı ambulanslarla sevk işlemleri sürüyor. Hastalar arasındaki bebekler için de içerisinde kuvöz de bulunan "yenidoğan ambulansları" görev alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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