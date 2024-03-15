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Medet Sipahi kimdir? MHP Ordu Gülyalı Belediye Başkan Adayı Medet Sipahi kaç yaşında, nereli?

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MHP Ordu Gülyalı Belediye Başkan Adayı Medet Sipahi kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Medet Sipahi kimdir? MHP Ordu Gülyalı Belediye Başkan Adayı Medet Sipahi kaç yaşında, nereli?

Medet Sipahi kimdir? MHP Ordu Gülyalı Belediye Başkan Adayı Medet Sipahi kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ordu Gülyalı Belediye Başkan Adayı Medet Sipahi kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Medet Sipahi kimdir? MHP Ordu Gülyalı Belediye Başkan Adayı Medet Sipahi nereli? Detaylar haberimizdedir…

MEDET SİPAHİ KİMDİR?

Medet Sipahi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Ordu Gülyalı Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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