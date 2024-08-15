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Meclis TV canlı izle! Filistin Başkanı Mahmud Abbas ne dedi? 15 Ağustos Meclis TV canlı yayın!

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Filistin Başkanı Mahmud Abbas'ın açıklamalarını canlı izlemek için Meclis TV canlı yayınına bağlanabilirsiniz. 15 Ağustos tarihinde yapılan yayın, Meclis TV'de Filistin Başkanı Mahmud Abbas konuşuyor. Peki, Filistin Başkanı Mahmud Abbas ne dedi?

Meclis TV canlı izle! Filistin Başkanı Mahmud Abbas ne dedi? 15 Ağustos Meclis TV canlı yayın bilgileri gündeme geliyor. Filistin Başkanı Mahmud Abbas konuşması gündeme geliyor. Meclis TV canlı izleme linki!

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI MAHMUD ABBAS KONUŞMASI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Konulu Olağanüstü Oturum'da Genel Kurul'a hitap ediyor. Abbas'ın kürsüye çıkması ile Genel Kurul'da alkış tufanı koptu. Abbas, "7 Ekim'den bugüne 40 bin Filistinli kadın, çocuk şehit edildi. On bin kayıp var, 80 bin yaralı var. Batı Şeria'da da 10 bin şehit var. Ancak buna rağmen bizler dik durmaya devam edeceğiz ve topraklarımızdan ayrılmayacağız" dedi.

Meclis TV canlı izle! Filistin Başkanı Mahmud Abbas ne dedi? 15 Ağustos Meclis TV canlı yayın!

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