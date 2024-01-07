Meclis ne zaman açılacak 2024? Meclis tatilde mi, tatil ne zaman bitiyor? İşte TBMM açılış tarihi!

Meclis ne zaman açılacak 2024? Sorusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi ve tatil durumuyla ilgili güncel bilgilere ulaşmak için araştırılmakta. TBMM yeni yasama döneminde ekonomi ve sosyal alanda önemli çalışmalar nedeniyle araştırmalar hız kazanıyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak 2024? Meclis tatilde mi, tatil ne zaman bitiyor?

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK 2024?

Yeni yılda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) faaliyetleri devam ediyor. Kısa bir aranın ardından Meclis, 16 Ocak'ta yeniden çalışmalara başlama kararı aldı. Bu süre zarfında özellikle komisyonların aktif rol alması ve çeşitli konularda çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2024'e hızlı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Yeni yılın ilk çalışma günlerinde gündemin üst sıralarında yer alması beklenen konular arasında, yeni bir yargı paketi ve torba yasa bulunuyor. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış tarihi 16 Ocak olarak belirlendi.

TBMM TATİLDE Mİ, AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Meclis üyeleri ve kamuoyu, 16 Ocak'ta başlayacak olan Meclis çalışmalarıyla birlikte gündemdeki önemli konuların ele alınıp alınmayacağını merakla bekliyor. Komisyonlardan gelecek olan önergeler ve çalışmalar, Meclis'in önümüzdeki dönemdeki yönünü belirleyecek önemli unsurlar arasında yer alacak.