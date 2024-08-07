MEB yaz tatili kısalıyor mu? Yaz tatili kaç gün olacak? Okullar ne zaman açılıyor?
MEB yaz tatili kaç gün olacak ve yaz tatili kısalıyor mu merak ediliyor. Okullar ne zaman açılıyor ve yaz tatili ne zaman bitiyor sorularına yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgiye göre yaz tatili kısalıyor. Peki, yaz tatili kaç gün olacak? Okullar ne zaman açılıyor?
2025-2026 eğitim öğretim yılı yaz tatili kısalıyor mu ve okullar kaç gün kapalı olacağı merak ediliyor. MEB'e bağlı okullar ne zaman açılıyor ve yaz tatili kaç gün oldu sorularına yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatili süresi hakkında bilgi verdi. MEB yaz tatili kısalıyor mu? Yaz tatili kaç gün olacak? Detaylar haberimizdedir…
MEB YAZ TATİLİ KISALIYOR MU?
2025-2026 eğitim öğretim yılında yaz tatilinin 20 gün kısaltıldığı iddiası kamuoyunda infial yarattı. Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı "Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.
2024-2025 MEB TAKVİMİ
- 1. Dönem Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024
- Sömestr Tatili: 20 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025
- 2. Dönem Ara Tatil: 31 Mart 2025 – 4 Nisan 2025
- Yaz Tatili Başlangıcı: 9 Eylül 2024,
- Okulların açılma tarihi: 20 Haziran 2025