MEB yaz tatili kısalıyor mu? Yaz tatili kaç gün olacak? Okullar ne zaman açılıyor?

2025-2026 eğitim öğretim yılı yaz tatili kısalıyor mu ve okullar kaç gün kapalı olacağı merak ediliyor. MEB'e bağlı okullar ne zaman açılıyor ve yaz tatili kaç gün oldu sorularına yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatili süresi hakkında bilgi verdi. MEB yaz tatili kısalıyor mu? Yaz tatili kaç gün olacak? Detaylar haberimizdedir…

MEB YAZ TATİLİ KISALIYOR MU?

2025-2026 eğitim öğretim yılında yaz tatilinin 20 gün kısaltıldığı iddiası kamuoyunda infial yarattı. Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı "Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

2024-2025 MEB TAKVİMİ