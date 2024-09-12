MEB TAKVİMİ: İlk ara tatil ne zaman? Ara tatil kaç gün? 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yayımlanan 2024- 2025 Eğitim Öğretim yılı çalışma takvimi genelgesine göre, yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024'te başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler okulların ne zaman tatil olacağını araştırıyor. İlk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? Sorularının cevabı araştırılıyor.
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başladı. Birçok kişi, MEB akademik takvimini araştırıyor. Peki, İlk ara tatil ne zaman? Ara tatil kaç gün? 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Detaylar haberimizde...
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.