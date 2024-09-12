MEB TAKVİMİ: İlk ara tatil ne zaman? Ara tatil kaç gün? 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başladı. Birçok kişi, MEB akademik takvimini araştırıyor. Peki, İlk ara tatil ne zaman? Ara tatil kaç gün? 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Detaylar haberimizde...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

MEB 1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.