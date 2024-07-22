meb.gov.tr LGS yerleştirme sonuçları! LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

MEB Lise tercih ve yerleştirme takvimini yayınladı. Öğrenciler, lise yerleştirme sonuçlarının tarihini araştırıyor. LGS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler, yerleştirme sonuçlarının saat kaçta ve nerede açıklanacağını araştırıyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS yerleştirme tercih sonuçları açıklandı.

LGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

MEB tarafından LGS tercih sonuçlarının açıklanacağının duyurulmasının ardından meb.gov.tr üzerinden TC kimlik numarası ve Doğum tarihi bilgilerini girdikten sonra sorgulama işlemi açılan ekran üzerinden kolayca yapılabilecek.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ