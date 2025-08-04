meb.gov.tr çöktü mü, neden girilmiyor? 'Servis sunulamıyor' hatası nedir?

meb.gov.tr çöktü mü sorusu, LGS ve yerleştirme sonuçlarının açıklandığı günlerde gündemi meşgul ediyor. Öğrenciler ve veliler, meb.gov.tr adresine giriş yapamıyor ve "Servis sunulamıyor" hatasıyla karşılaşıyor. Bu durum, "meb.gov.tr neden girilmiyor?" sorusunu akıllara getiriyor. Peki, meb.gov.tr çöktü mü, neden girilmiyor?

MEB.GOV.TR ÇÖKTÜ MÜ?

2025 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, meb.gov.tr sitesi üzerinden sorgulama yapmak isteyen binlerce kullanıcı siteye aynı anda giriş yapmak istedi. Bu durum "meb.gov.tr çöktü mü?" sorusunu gündeme getirdi.

'SERVİS SUNULAMIYOR' HATASI NEDİR?

Siteye erişemeyen kullanıcılar genellikle "Şu anda servis sunulamıyor" hatası ile karşılaşıyor. Bu hata, meb.gov.tr neden girilmiyor sorusunun en yaygın belirtilerinden biridir. MEB'in sunucuları anlık yoğunluk nedeniyle cevap veremeyebilir. Bu tür durumlar geçmiş yıllarda da yaşandı. Sınav, tercih ve sonuç açıklama dönemlerinde MEB'in resmi sitesi kısa süreli erişim sorunları yaşayabiliyor.