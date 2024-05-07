MEB 2024 ÖĞRETMEN ATAMALARI | Öğretmen atama başvuruları ne zaman? MEB Atama başvuruları nasıl yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 yılında yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin detaylar merak ediliyor. Öğretmen adayları, atama başvurularının ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırıyor. MEB'in bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmaması beklenen atama takviminin ne zaman açıklanacağı konusunda soru işaretlerini artırıyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin merakla beklenen öğretmen atamaları ile ilgili açıklamada bulunuyor. Bakan Tekin, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Hazine ve Maliye bakanımız ve ilgili kurmaylarıyla görüşme ve toplantılar yaptık. 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık." dedi. Peki, Öğretmen atama başvuruları ne zaman? MEB Atama başvuruları nasıl yapılacak?