MEB 2024 ÖĞRETMEN ATAMALARI | Öğretmen atama başvuruları ne zaman? MEB Atama başvuruları nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin merakla beklenen öğretmen atamaları ile ilgili açıklamada bulunuyor. Bakan Tekin, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Hazine ve Maliye bakanımız ve ilgili kurmaylarıyla görüşme ve toplantılar yaptık. 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık." dedi. Peki, Öğretmen atama başvuruları ne zaman? MEB Atama başvuruları nasıl yapılacak?

ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞLARI BELLİ OLDU MU?

Tekin, "Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. " ifadelerini kullandı.

HANGİ BRANŞTAN NE KADAR ATAMA YAPILACAK?

Bakan Tekin'in açıklamasına göre; sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik öğretmenliği için bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594, İngilizce 968 öğretmen atanacak.

ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

20 Mayıs'ta başlayacak atama başvurularına ilişkin sürecin ayrıntıları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak.