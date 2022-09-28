Mazot destekleri ne zaman veriliyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, son yaptığı açıklama ile mazot ve gübre desteği ödemelerine ilişkin detayları aktardı. Tarımsal hayatı desteklemek amacıyla çiftçilere verilen mazot gübre yardımı ne zaman yatırılacak? sorusu araştırılıyor. Peki, Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde...

MAZOT GÜBREĞİ DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 2022 yılının mazot ve gübre desteğini 2023'ün Mart ayına bırakmayacaklarını, 6 ay öne çekeceklerini bildirdi. Tarım kenti Adana'dan müjde vermek istediğini belirten Bakan Vahit Kirişci, şunları söyledi: "Bizim üreticilerimizin 2022 mazot ve gübre destekleri var. Biz, normal şartlarda bu destekleri, bizim dönemimizde olabildiğince hızlandırdık, yılın ilk 3 ayında tamamına yakınını öder hale geldik. Biz, 2022 yılının mazot ve gübre desteğini 2023'ün Mart'ına bırakmayacağız, 6 ay öne çekeceğiz. Çiftçimizin tarlaya, kendi arazisine girişinde ihtiyacı olan mazot ve gübre desteğini kullanması için ona vereceğimiz Ziraat Bankası kartına doğrudan yükleyeceğiz. Ayni olarak yükleyeceğiz, nakdi olarak kullanımına izin vermeyeceğiz. Birincisi, buraya yüklemiş olduğumuz mazot ve gübre desteklerini 6 ay önce almış olacağız, ikincisi bunları ayni olarak oraya yüklemiş olacağız, üçüncüsü de vatandaşımız o kartı kullanarak gidecek mazot ve gübreyle ilgili alışverişini yapacak. İnşallah bu da kısa sürede uygulanacak. Bunlarla ilgili çalışmalar tamamlanıyor."