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Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi ne zaman, nerede çekildi?

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu, özeti ve Maymunlar Cehennemi: Başlangıç oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmini izleyecek olanların merak ettiği Maymunlar Cehennemi: Başlangıç konusu nedir, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç oyuncuları kimler ve Maymunlar Cehennemi: Başlangıç özeti gibi konuları inceliyoruz.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlki 1968 yılında çekilen serinin en son filmi olan "Maymunlar Cehennemi: Başlangıç" bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede, genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda, maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor. Bu müthiş bilim kurgu filmini sakın kaçırmayın!

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: James Franco, Freida Pinto, John Lithgow, Brian Cox

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Maymunlar cehennemi Kültür Sanat Soğuk Haber Sinema

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