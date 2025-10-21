İstanbul Kadıköy'de 2025 yılının soğuk bir Ocak sabahında yaşanan trajik bir olay, Türkiye'nin gündemini derinden sarstı. Henüz 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, sıradan bir pazar alışverişi sırasında çıkan bir tartışmanın ardından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Peki, Mattia Ahmet Minguzzi neden öldü, kim öldürdü? Ahmet Minguzzi olayı nedir? Detaylar haberimizde...

AHMET MİNGUZZİ OLAYI NEDİR?

24 Ocak 2025 sabahı, saat 08:25 civarında İstanbul Kadıköy'de, şehrin tanınmış Salı pazarında sıradan bir sabah akışı bozuldu. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bisikletli bir grupla yaşanan sözlü tartışmanın ardından pazara yöneldi. Olay yerindeki tanıklara göre, ilk tartışma çevredekilerin araya girmesiyle dağılırken Mattia normale dönerek alışveriş yapmak için Salı pazarı alanına gitti.

Ancak burası trajik bir dönüm noktası oldu: pazarda alışveriş yaptığı sırada, tartıştığı grupla bağlantılı olduğundan şüphelenilen B.B. adlı şüpheli tarafından beş ayrı yerinden bıçaklandı. Bıçak darbesi sonrası yere düşen Mattia'ya, o sırada yanında bulunan U.B. adlı şüpheliden tekme darbeleri geldi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Mattia, 15 günlük yoğun bakım ve tedavi sürecinin ardından, 9 Şubat'ta hayatını kaybetti.

Bu olay, yalnızca kamuoyunda geniş yankı uyandırmakla kalmadı, aynı zamanda Türk ceza adaleti sisteminde tartışma yaratan pek çok yasal, etik ve toplumsal soruyu da gündeme taşıdı.

MATTİA AHMET MİNGUZZİ KİMDİR?

Mattia Ahmet Minguzzi, tiyatro sahnesinden mutfak dünyasına uzanan ilginç köklerle büyüyen iki kültürün evladı gibi görünüyordu. Babası Andrea Minguzzi, tanınmış bir İtalyan şef; annesi Yasemin Akıncılar ise çellisttir. Bu birleşim, Mattia'yı sanat ve gastronomi eksenleriyle irtibatlandıran bir aile ortamında yetiştirdi.

Türkiye'de yaşayan bu aile, hem İtalya hem de Türkiye kimliklerini aynı respire ediyor gibiydi; kültürel çeşitliliği hayatlarının dokusunda taşıyorlardı. Bu bakımdan Mattia, yalnızca "şefin çocuğu" ya da "sanatçı çocuğu" değil; iki kültürün sentezini temsil eden bir genç olarak algılandı kamuoyunda.

Bununla birlikte, genç yaşında hayatının en acı sonuyla tanışması, kimliğini ve hikâyesini trajediyle yeniden tanımladı.

AHMET MİNGUZZİ NEDEN ÖLDÜ, KİM ÖLDÜRDÜ?

Olay sabahı Salı pazarında gerçekleşti. Verilen bilgilere göre B.B. adlı şüpheli, Mattia'yı beş ayrı yere bıçakladı. Bu çoklu yaralanma, vücudun hayati bölgelerine yönelmiş kesici alet saldırıları anlamına geliyordu. Adli Tıp incelemeleri, bu yara izlerinin iç organlara ulaşan komplikasyonlar oluşturduğunu ortaya koydu. Bu durum, ölüm nedenini "kesici aletle iç organ yaralanması" olarak nitelendiren raporlarla örtüştü.