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MasterChef'te kime kaşık atıldı? 16 Kasım MasterChef'te sezonun ikinci kaşığını kim aldı?

MasterChef'te kime kaşık atıldı? 16 Kasım MasterChef'te sezonun ikinci kaşığını kim aldı?
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Bu akşam yayınlanacak olan MasterChef yarışmasında Danilo şef bir yarışmacıya kaşık attı. 16 Kasım MasterChef'te sezonun ikinci kaşığını kim aldı? sorusu gündeme geliyor. "Kaşık atmak" hareketi, daha önceki MasterChef Türkiye sezonlarında da görülmüştü. 2024 sezonunda ise ilk kaşık alan yarışmacı Ezgi Yıldırım oldu. Ezgi, bu başarıyı Mehmet Şef'ten aldığı kaşıkla elde etti. Peki, MasterChef'te kime kaşık atıldı?

Masterchef'te kime kaşık atıldı ve kaşık neden atılır soruları gündeme geliyor. 16 Kasım Cumartesi günü yayınlanacak olan MasterChef'te sezonun ikinci kaşığını kim aldığı merak ediliyor. MasterChef'te kime kaşık atıldı? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE KİME KAŞIK ATILDI?

MasterChef Türkiye'nin önceki sezonlarında da "kaşık atmak" durumu yaşanmıştı. 2024 sezonunda ise bu onuru kazanan ilk yarışmacı Ezgi Yıldırım oldu. Ezgi, Mehmet Şef'ten aldığı kaşıkla bu başarıyı elde etti.

MasterChef'te kime kaşık atıldı? 16 Kasım MasterChef'te sezonun ikinci kaşığını kim aldı?

16 KASIM MASTERCHEF'TE SEZONUN İKİNCİ KAŞIĞINI KİM ALDI?

MasterChef Türkiye'de bu akşam en iyi ve en yaratıcı "Kadınbudu Köfte" yarışmacılar tarafından yapılacak. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Danilo şef bir yarışmacıya en iyi Kadınbudu köfteyi yaptığı için kaşık attı. Ancak henüz hangi yarışmacıya kaşık attığı belli değildir.

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