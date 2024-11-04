Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te dün akşam kim gitti, eleme adayları kim?

Masterchef'te dün akşam kim elendi? MasterChef Türkiye'nin bu bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne olan gecede, şefler yarışmacılardan Adana yer fıstığını kullanarak yaratıcılıklarını sergilemelerini istedi. Peki, 3 Kasım 2024 Pazar akşamı MasterChef mutfağında kimler yarışmaya devam etti ve kim elendi? Masterchef'te kim elendi? Detaylar haberimizdedir...

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen yarışmacı Akın oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?