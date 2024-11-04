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Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te dün akşam kim gitti, eleme adayları kim?

Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te dün akşam kim gitti, eleme adayları kim?
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Masterchef'te kim elendi? Masterchef Türkiye'de dün akşam yaşanan eleme heyecanı izleyicileri ekran başına kilitledi. Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında dün akşam elenen yarışmacı belli oldu. Masterchef eleme adayları kimler ve 3 Kasım Masterchef'e kim veda ettiği araştırılıyor. Peki, Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te dün akşam kim gitti, eleme adayları kim?

Masterchef'te dün akşam kim elendi? MasterChef Türkiye'nin bu bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne olan gecede, şefler yarışmacılardan Adana yer fıstığını kullanarak yaratıcılıklarını sergilemelerini istedi. Peki, 3 Kasım 2024 Pazar akşamı MasterChef mutfağında kimler yarışmaya devam etti ve kim elendi? Masterchef'te kim elendi? Detaylar haberimizdedir...

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen yarışmacı Akın oldu.

Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te dün akşam kim gitti, eleme adayları kim?

Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te dün akşam kim gitti, eleme adayları kim?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

  • Erim
  • Alper
  • Akın
  • Ezgi
  • Nigar
  • Onur
  • Semih
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