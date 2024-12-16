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Masterchef'te kim elendi? Masterchef 15 Aralık'ta kim gitti, eleme adayları kim?

Masterchef'te kim elendi? Masterchef 15 Aralık'ta kim gitti, eleme adayları kim?
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Masterchef'te kim elendi? TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması dün akşam kim elendi ve Masterchef'te bu hafta eleme adayları kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Masterchef'te elenen yarışmacı kim? 15 Aralık Masterchef'te Alper mi elendi? Dün akşam Masterchef'te kim elendi?

Masterchef'te dün akşam kim elendi ve Masterchef Alper elendi mi soruları gündeme geliyor. Tv8'de yayınlanan Masterchef yarışması eleme adayları kimler olduğu merak ediliyor. Masterchef'te kim elendi? Masterchef 15 Aralık'ta kim gitti, eleme adayları kim? Detaylar haberimizdedir...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

ERİM

ŞİRİN

ALPER

EDA

MASTERCHEF'TE KİM ELEDİ?

Masterchef'te bu akşam düzenlenen eleme oyununda bir yarışmacı hayallerine veda etti. Bu hafta yarışmadan elenen isim Alper oldu. Yarışma, kalan üç kişiyle devam ediyor.

Masterchef'te kim elendi? Masterchef 15 Aralık'ta kim gitti, eleme adayları kim?

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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