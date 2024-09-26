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MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te dün akşam eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te dün akşam eleme adayı kim oldu?
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TV8'de yayınlanan MasterChef programında dün akşam dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandığı merak ediliyor. Kıyasıya mücadele eden yarışmacılar MasterChef'te bir hafta daha kalmak için yarışıyorlar. Peki, MasterChef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Masterchef'te son bölüm eleme potasına kimin girdiği araştırılırken, dün akşam dokunulmazlığı hangi yarışmacının kazandığı merak ediliyor. TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasında 25 Eylül Çarşamba günü yayınlanan bölümde eleme adayı kim olduğu araştırılıyor. MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı Takım, yarışmada sergiledikleri başarılı yemek performansıyla dokunulmazlık oyununu kazanmayı başardı. Bu hafta iki oyunu üst üste kazanan Kırmızı Takım, daha önceki kötü gidişatını tersine çevirmeyi başardı ve yarışmada yeni bir ivme yakaladı. Takımın başarısı, onları haftanın galibi yaparken, moral ve motivasyonlarını da yükseltti.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan tek tencerede yaratıcı bir yemek hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar zorlu bir mücadele sergilerken, en iyi tabağı hazırlayarak bireysel dokunulmazlığı kazanan kişi Ezgi oldu. Ezgi, özenle hazırladığı yaratıcı mantar çorbasıyla hem şeflerden tam not aldı hem de bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te dün akşam eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ezgi, eleme potasına doğrudan Semih'i gönderme kararı aldı. Haftanın dördüncü eleme adayı ise Mavi Takım'ın yaptığı oylama sonucunda belirlendi. Oylamada en fazla oyu alan Erim, elemeye çıkan bir diğer isim oldu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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