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Masterchef'te ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? Ayşe ana kadroya girdi mi?

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Masterchef yarışmasında 21 Temmuz Pazar günü yayınlanan yeni bölümde ana kadroya giren 9. yarışmacı belli olacak. Bu akşam Masterchef'te kim birinci oldu ve Masterchef'te ana kadroya giren yarışmacı açıklanacak. Peki, Masterchef'te ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? Ayşe ana kadroya girdi mi?

Masterchef'te ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu ve bu akşam Masterchef yarışmasında kim kazandı sorularına yanıt aranıyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan "Yüksük Çorpası" yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkaran yarışmacı Masterchef ana kadrosuna 9. olarak girecek. 21 Temmuz Masterchef'te ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GIREN 9. YARIŞMACI KİM OLDU?

TV8'de yayınlanan Masterchef programı heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan yeni bölümünde Masterchef'in ana kadrosuna giren 9. yarışmacı belli oldu. Jüri üyeleri yarışmacılardan "Yüksük Çorbası" yemeğini istedi. En iyi tabağı çıkaran kişi Ayşexx oldu. Masterchef'in ana kadrosuna giren 9. yarışmacı Ayşe oldu.

Masterchef'te ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu? Ayşe ana kadroya girdi mi?

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2024 MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

  1. Zeynep
  2. Hakan
  3. Onur
  4. Ümmühan
  5. Deniz
  6. Çağlar
  7. Serhat
  8. Alper
  9. Ayşe
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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