MasterChef Şule kimdir, kaç yaşında nereli? MasterChef Şule elendi mi, ana kadroya girdi mi?

Ekranların beğeniyle takip edilen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye, yeni sezon bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Şef koltuklarında Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu programda yarışmacılar kadar jüriler de merakla takip ediliyor. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Şule hakkında ise birçok izleyici, yarışmadaki son durumunu merak ediyor.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunun büyük finalinde Onur ile Kerem karşı karşıya gelmişti. Heyecan dolu gecenin sonunda şampiyonluk kupasını havaya kaldıran isim Onur oldu. Böylece Onur, MasterChef tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

2025-2026 sezonuyla yeniden TV8 ekranlarında yerini alan MasterChef Türkiye'de jüri koltuğunda bu yıl da değişiklik yaşanmadı. Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi yarışmada yine üç usta isim yer alıyor:

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF ŞULE ALTAŞ KİMDİR?

İzmir'den yarışmaya katılan 45 yaşındaki Şule Altaş, aslen Bartın'ın Ulus ilçesindendir. Yarışmada jüriye ahtapotla hazırladığı özel sunumunu takdim etti. Bu etkileyici performansı sayesinde üç jüriden de tam not alarak üç 'evet' ile MasterChef önlüğünü kazanmayı başardı ve yarışmacı olmaya hak kazandı.

ŞULE YARIŞMADA ELENDİ Mİ?

MasterChef'te mücadelesine devam eden Şule, şu anda ana kadroya kalabilmek için yeteneklerini sergiliyor.