MasterChef sufle tarifi! En güzel sufle tarifi! sufle tarifi nasıl yapılır? sufle için malzemeler!

Tatlı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif sufle aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, sufle tarifi nasıl yapılır? sufle nedir? sufle nasıl yapılır, sufle yapılırken nelere dikkat edilir

SUFLE NEDİR, KÖKENİ NE? HANGİ ÜLKENİN TATLISIDIR?

Sufle, kökeni 18. yüzyıl Fransa'sına dayanan tatlıdır. Sufle, bir ana yemek veya tatlı olarak servis edilebilir. Sözcük, Fransızca "souffler" (Türkçe anlamıyla: üflemek) fiilinden türetilmiştir.

ÇİKOLATALI SUFLE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 yumurta (küçükse 3 tane)

80 gr bitter çikolata

50 gr tereyağı (tuzsuz tereyağı daha güzel tatlandırır)

1 tutam tuz

Yarım su bardağından biraz az şeker

Yarım su bardağı un

ÇİKOLATALI SUFLE NASIL YAPILIR?

Yumurtayı kırdıktan sonra blender ile çırpın, köpüren yumurtaya çekeri yavaş yavaş ilave ederken çırpmaya devam edin.

Ocağa tereyağı ve bitter çikolatayı koyun, eridikten sonra altını kapatıp tuz ve unu ekleyin.

Güzelce karıştırdıktan sonra şekerli yumurtalı karışımın içine ekleyin.

Biraz çırptıktan sonra tabaklara alabilirsiniz.

Fırını işe başlarken çalıştırın, yaklaşık 8 dakika ısınması gerekir. Fırında 220 dereceye koyun.

En fazla8 dakika pişecektir. (Fırınınıza göre ve kabınızın boyutuna göre dikkatle izleyin.)

Eğer fırınınız küçükse daha çabuk pişer, bu yüzden 5 dakika da yeterli olur.