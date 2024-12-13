MasterChef Şirin annesi Azar Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef'in son bölümüne anneler damga vurdu. Yarışmacılar, annelerinin stüdyoya gelmesiyle duygusal anlar yaşadı. Sürpriz ziyaret karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen yarışmacılardan bazılarının gözleri doldu. Peki, MasterChef Şirin annesi Azar Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

MASTERCHEF ŞİRİN ANNESİ AZAR HANIM KİM, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

MasterChef Şirin annesi Azar Hanım hakkında henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı.13Aralık Cuma günü yeni bölümde Azar Hanım hakkında bilgiler paylaşılınca sayfamızda yayınlanacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

MASTERCHEF ŞİRİN KİMDİR?

Master Şirin 25 yaşında İranlıdır. Şirin, patates dolması ile yarışmaya katıldı. Şirin Sadegzade yedeklerden devam ettiği MasterChef'in ana kadrosuna 17 Ağustos 2024 Cuma günü dahil oldu.