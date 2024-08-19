MasterChef Simit tarifi! En güzel Simit tarifi! Simit tarifi nasıl yapılır? Simit için malzemeler!

Sokakyemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Simit aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Simit tarifi nasıl yapılır? Simit nedir? Simit nasıl yapılır, Simit yapılırken nelere dikkat edilir

SİMİT MALZEMELERİ

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan simit, Türkiye'nin en popüler sokak yiyeceklerinden biridir. Susamlı çörek benzeri bu hamur işi, özellikle de taze olarak tüketildiğinde birçok kişinin favori atıştırmalığıdır. Ancak, evde yaparken simitin tam olarak nasıl hazırlandığı konusunda bazı kafa karışıklıkları olabilir.

EN GÜZEL SİMİT TARİFİ NEDİR?

Malzemeler:

• 4 su bardağı un

• 1,5 su bardağı ılık su

• 1 yemek kaşığı kuru maya

• 1 tatlı kaşığı şeker

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 su bardağı susam

• 1 yemek kaşığı pekmez

Yapılışı :

• Unu bir kaba alın ve ortasını açın.

• Kuru mayayı, şeker ve tuzu ilave edin.

• Ilık suyu yavaş yavaş ilave ederek hamuru yoğurun.

• Hamuru yaklaşık 10 dakika boyunca yoğurun.

• Hamurun üzerine zeytinyağını gezdirin ve hamuru tekrar yoğurun.

• Hamuru örtün ve 1 saat kadar mayalanması için bekleyin.

• Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

• Her parçayı rulo şeklinde uzatın ve simit şekline getirin.

• Pekmez ve susamı bir kaba alın.

• Simitleri önce pekmeze sonra susama batırın.

• Yağlı kağıt serili fırın tepsisine simitleri dizin.

• Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.

• Simitler kızarana kadar pişirdikten sonra fırından çıkarın ve servis yapın.