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MasterChef patlıcan kebabı tarifi! En güzel patlıcan kebabı tarifi! patlıcan kebabı tarifi nasıl yapılır? patlıcan kebabı için malzemeler!

MasterChef patlıcan kebabı tarifi! En güzel patlıcan kebabı tarifi! patlıcan kebabı tarifi nasıl yapılır? patlıcan kebabı için malzemeler!
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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel patlıcan kebabı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında patlıcan kebabı hazırladı. Peki, patlıcan kebabı tarifi nedir? patlıcan kebabı nasıl yapılır? patlıcan kebabı nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif patlıcan kebabı aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, patlıcan kebabı tarifi nasıl yapılır? patlıcan kebabı nedir? patlıcan kebabı nasıl yapılır, patlıcan kebabı yapılırken nelere dikkat edilir.

PATLICAN KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

1 kg. patlıcan

3 adet domates

3 adet biber

2 adet soğan

1 kg. kuşbaşı et

1 bardak sıvı yağ

Tereyağı

Tuz, karabiber

PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR? PATLICAN KEBABI TARİFİ

Bir tencerede kuşbaşı et tereyağı ile kavrulur, salça ilave edilip pişirilir. Patlıcanlar soyulur ve dilimlenerek kızartılır. Kızaran patlıcanlar bir tepsiye döşenir. Pişen etler patlıcanın üzerine dökülür. Üzeri yeşilbiber ve domatesle süslenir. Tuz ve karabiber ekilir ve fırında pişirilir.

SERVİS : Sıcak olarak servis yapılır.

PATLICAN KEBABI HANGİ YÖREYE AİT?

Patlıcan Kebabı Denizli yöresine ait bir yemektir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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