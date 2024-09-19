MasterChef Patatnik tarifi! En güzel Patatnik tarifi! Patatnik tarifi nasıl yapılır? Patatnik için malzemeler!

Balkan Mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Patatnik aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Patatnik tarifi nasıl yapılır? Patatnik nedir? Patatnik nasıl yapılır, Patatnik yapılırken nelere dikkat edilir?

PATATNİK MALZEMELERİ

450-500 gr patates

200 gr beyaz peynir

100-150 gr caciocavallo

1 soğan

1-2 yumurta

½ çay kaşığı kuru nane (mentha spicata)

karabiber

tuz

ceviz gibi tereyağı

üzeri için kızartma

PATATNİK NASIL YAPILIR?

Patates ve soğanı soyup rendeleyin. Bunları bir mutfak havlusu veya gazlı bezin içine koyun ve sıvı içermeyen bir kütle elde edene kadar iyice ezin. Patatesleri bir kaseye alıp rendelenmiş caciocavallo, yumurta, nane, tuz ve karabiberi ekleyin. Son olarak beyaz peyniri ufalayıp karıştırın. Isıtılmış tavaya 2-3 yemek kaşığı ayçiçek yağını koyun ve patatesli karışımın üzerine dökün. Bir kaşıkla ezin, kapağını kapatın ve kısık ateşte (benim durumumda 5 ila 9 seviyede) yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Patatniği bir kapak veya tabak yardımıyla ters çevirip diğer tarafını da kızartın. Üzerine küçük bir parça tereyağı koyarak yaklaşık 6-7 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

Bu tarif patatnik'in orijinal tarifi ama ben size en sevdiğim hazırlama yöntemimi sunmak istiyorum. Patatesleri tuzlu suda 10 dakika kadar haşlayıp rendeliyorum. Soğanı küçük küp doğrayıp az yağda kavurup patatesle birleştiriyorum. Diğer malzemeleri de ekleyip patatniği orijinal tarifteki gibi pişiriyorum. Bana göre bu patatnik'in tadı daha güzel. Hangisini seçeceğinize siz karar verin.