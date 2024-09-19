Üye Girişi
Haberler

MasterChef Patatnik tarifi! En güzel Patatnik tarifi! Patatnik tarifi nasıl yapılır? Patatnik için malzemeler!

MasterChef Patatnik tarifi! En güzel Patatnik tarifi! Patatnik tarifi nasıl yapılır? Patatnik için malzemeler!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Patatnik hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Patatnik hazırladı. Peki, Patatnik tarifi nedir? Patatnik nasıl yapılır? Patatnik nedir?

Balkan Mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Patatnik aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Patatnik tarifi nasıl yapılır? Patatnik nedir? Patatnik nasıl yapılır, Patatnik yapılırken nelere dikkat edilir?

PATATNİK MALZEMELERİ

450-500 gr patates

200 gr beyaz peynir

100-150 gr caciocavallo

1 soğan

1-2 yumurta

½ çay kaşığı kuru nane (mentha spicata)

karabiber

tuz

ceviz gibi tereyağı

üzeri için kızartma

PATATNİK NASIL YAPILIR?

Patates ve soğanı soyup rendeleyin. Bunları bir mutfak havlusu veya gazlı bezin içine koyun ve sıvı içermeyen bir kütle elde edene kadar iyice ezin. Patatesleri bir kaseye alıp rendelenmiş caciocavallo, yumurta, nane, tuz ve karabiberi ekleyin. Son olarak beyaz peyniri ufalayıp karıştırın. Isıtılmış tavaya 2-3 yemek kaşığı ayçiçek yağını koyun ve patatesli karışımın üzerine dökün. Bir kaşıkla ezin, kapağını kapatın ve kısık ateşte (benim durumumda 5 ila 9 seviyede) yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Patatniği bir kapak veya tabak yardımıyla ters çevirip diğer tarafını da kızartın. Üzerine küçük bir parça tereyağı koyarak yaklaşık 6-7 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

Bu tarif patatnik'in orijinal tarifi ama ben size en sevdiğim hazırlama yöntemimi sunmak istiyorum. Patatesleri tuzlu suda 10 dakika kadar haşlayıp rendeliyorum. Soğanı küçük küp doğrayıp az yağda kavurup patatesle birleştiriyorum. Diğer malzemeleri de ekleyip patatniği orijinal tarifteki gibi pişiriyorum. Bana göre bu patatnik'in tadı daha güzel. Hangisini seçeceğinize siz karar verin.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

MasterChef MasterChef Türkiye

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir

Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 20 Eylül Koç, Kova, Aslan, İkizler burcu yorumu MasterChef Brudet tarifi! En güzel Brudet tarifi! Brudet tarifi nasıl yapılır? Brudet için malzemeler! MasterChef Boşnak Mantısı tarifi! En güzel Boşnak Mantısı tarifi! Boşnak Mantısı tarifi nasıl yapılır? Boşnak Mantısı için malzemeler! KIZIL GONCALAR YENİ SEZON FRAGMANI! Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni bölüm ne zaman? MasterChef Kaymaçina tarifi! En güzel Kaymaçina tarifi! Kaymaçina tarifi nasıl yapılır? Kaymaçina için malzemeler! MasterChef Elbasan Tava tarifi! En güzel Elbasan Tava tarifi! Elbasan Tava tarifi nasıl yapılır? Elbasan Tava için malzemeler! Belgrad nerede? Belgrad'a ne zaman gidilir? Belgrad vize istiyor mu? Balkan yemekleri neler, tarifi ne? MasterChef'te Balkan mutfağı lezzetleri! Boşnak mantısı, elbasan tava, kaymaçina nasıl yapılır? Instagram Atatürk'ün fotoğrafını neden kaldırdı? Kızılyıldız- Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu Kızılyıldız- Benfica maçında forma giyecek mi? Müge Anlı ne dedi? Demet Akalın ile Müge Anlı tartışması nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });