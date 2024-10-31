MasterChef ördek pastilla tarifi! En güzel ördek pastilla tarifi! Ördek pastilla tarifi nasıl yapılır? Ördek pastilla için malzemeler!

Özel tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif ördek pastilla aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, ördek pastilla tarifi nasıl yapılır? Ördek pastilla nedir? Ördek pastilla nasıl yapılır, Ördek pastilla yapılırken nelere dikkat edilir?

ÖRDEK PASTİLLA MALZEMELERİ

1 Adet Yerel Ördek

Pırasa

Baklava Yufkası

Pudra Şekeri

Maydanoz

Nane

Taze Soğan

Kuru Soğan ( 2 Adet Adam Başı)

Taze Zencefil (Kiler)

Sarımsak

Yıldız Anason

File Badem

Toz Zerdeçal

Karanfil

Yenibahar

Chili Biberi

Yumurta

Defne Yaprağı

Muskat

Koruk Suyu Veya Beyaz Şarap

Sebze Suyu

Kuru Kişniş

Tereyağ

Tarhun

Dereotu

Maydonoz

Nane

Nar

pomelo

Pekmez

Kırmızı Sirke

Zeytinyağı

İÇ HARÇ YAPILIŞI

Ördeklerimizi düdüklü tencerede yağda iki taraflı kızartacak şekilde mühürlüyoruz. içinden çıkartıp küp küp doğranmış soğan ve pırasalarıekleyip kavuruyoruz. Sarımsaklarımızı ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Taze zencefil, yıldız anason, zerdeçal, karanfil, yenibahar, chlilly biberi, defne yaprağı ve kuru kişnişi ekleyip kavurmaya devam ediyorum, file bademi ekliyoruz. Ürünlerimiz iyice kavrulduktan sonra çıkardığımız ördekleri içine ekleyip koruk suyu, sebze suyu ve toz Muskat ekleyip düdüklünün kapağını kapatıyoruz. Ördekler pişene kadar kapalı şekilde devam ediyoruz

Onlar pişerken yanında servis edeceğimiz salata için maydanoz, nane, nar, pomelo, dereotu ve Tarhun ayıklıyoruz.

Salata sosumuz için pekmez, kırmızı sirke ve tuzu çırparken zeytinyağı ile kıvam almasını sağlıyoruz.

Pişen ördeğimizi didikliyoruz kalan posası ve suyunu süzüp pırasalarını ayırıyoruz ördek etleri pırasa ve ördek pişme suyunu yumurta sarısı ile bağlıyoruz. Baklava yufkalarını pişireceğimiz kalıbın yüzeyini yağlayarak başlıyoruz. Yufkalarımızı kat kat olacak şekilde yağlayarak dizmeye devam ediyoruz 3.kata geldiğimizde ördekli harcımızı yerleştiriyoruz. Kalan baklava yufkalarıyla üst kapağını tamamlayıp önce kalıbın içinde sonra açık şekil üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Çıkardıktan sonra pudra şekeri ve tarçını üzerine Serpip kızgın bir şiş ile baklava deseni veriyoruz.

Ot salatası

Yeşillik karışımı için bütün ayıkladığımız ürünleri bir salata kasesinde yaptığımız vinegrate sos ile harmanlayıp ikisini birlikte servis ediyoruz. Afiyet olsun