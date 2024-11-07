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MASTERCHEF NOODLE TARİFİ! Noodle nasıl yapılır, malzemeleri neler?

MASTERCHEF NOODLE TARİFİ! Noodle nasıl yapılır, malzemeleri neler?
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MasterChef Noodle nasıl yapılır? MasterChef yarışmasında 7 Kasım günü, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda en iyi Asya yemeklerini yapma mücadelesi gerçekleşiyor. Noodle nasıl yapılır, malzemeleri neler? Noodle tarifi nedir? soruları gündeme geliyor. Peki, Noodle tatlısı nasıl yapılır?

Noodle tarifi ve Noodle nasıl yapılır merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasına bu akşam en iyi Asya yemeklerini yapan takım dokunulmazlığın sahibi oluyor. Noodle nasıl yapılır, malzemeleri neler? Detaylar haberimizdedir…

NOODLE MALZEMELERİ NELER?

200 gram noodle (ya da istediğiniz türde uzun makarna)

1 adet havuç (jülyen doğranmış)

1 adet kırmızı biber (jülyen doğranmış)

1 adet yeşil biber (jülyen doğranmış)

100 gram mantar (ince dilimlenmiş)

2-3 diş sarımsak (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya susam yağı

2-3 yemek kaşığı soya sosu

Tuz ve karabiber (isteğe göre)

İsteğe bağlı yeşil soğan veya susam

MASTERCHEF NOODLE TARİFİ! Noodle nasıl yapılır, malzemeleri neler?

NOODLE NASIL YAPILIR?

Noodle'ı paket talimatlarına göre haşlayın. Haşlama suyuna biraz tuz ekleyebilirsiniz. Haşladıktan sonra suyunu süzerek kenara alın.

Bir tavada sıvı yağı ısıtın. Sarımsakları ekleyip kısa süre kavurun. Havuç, biber ve mantarları ekleyip yüksek ateşte birkaç dakika soteleyin. Sebzelerin hafifçe yumuşaması yeterlidir, tamamen pişirmeyin.

Haşlanmış noodle'ı tavaya ekleyin. Üzerine soya sosunu gezdirin, iyice karıştırarak tüm malzemeleri harmanlayın. Gerekirse tuz ve karabiber ekleyin. Karışımı bir tabağa alın, üzerine ince doğranmış yeşil soğan ya da susam serpebilirsiniz.

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