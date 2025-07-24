Masterchef Nisa Instagram adı ne?

Masterchef Nisa Instagram adı ne?
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MasterChef izleyicilerinin merak ettiği isimlerden biri olan Nisa Nur Demirer, yarışmadaki performansı ve yemekleri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Nisa Nur Demirer'in Instagram hesabı üzerinden yarışma dışındaki yaşamına dair paylaşımlarda bulunup bulunmadığı da merak konusu oluyor. Bu nedenle kullanıcılar "Masterchef Nisa Instagram adı ne?" şeklindeki sorgularla doğru hesaba ulaşmak istiyor. Peki, Masterchef Nisa Instagram adı ne?

MASTERCHEF NİSA INSTAGRAM ADI NE?

Masterchef yarışmasının sevilen yarışmacısı Nisa'nın Instagram adresi @nisademirerr'dir.

Masterchef Nisa Instagram adı ne?

NİSA NUR DEMİRER KİMDİR?

Nisa Nur Demirer, MasterChef Türkiye 2025 yarışmasının öne çıkan yarışmacılarından biridir. 2001 doğumlu olan Nisa, 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır ve İstanbul'da yaşamaktadır. Profesyonel anlamda mutfak kariyerini sürdüren genç şef, İstanbul'da bir İtalyan restoranında makarna şefi olarak görev yapmaktadır.

MasterChef Türkiye yarışmasına katıldığı ilk bölümde "tatlı patates püreli ördek" yemeği ile jüri üyelerinden tam not almış ve üç "evet" alarak üst tura yükselmiştir. Bu tabak, onun cesur tarif seçimleri ve lezzet konusundaki iddiasını ortaya koymuştur.

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