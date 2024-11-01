MasterChef Nigar'ın sağlık durumu ne? Nigar Akyıldız kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Masterchef Nigar kimdir, kaç yaşındadır? Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında bu akşam ödül oyunu oynanacak. Yarışma esnasında fenalaşan Nigar'a müdahale yapılırken sağlık durumu gündeme geldi. MasterChef Nigar'ın sağlık durumu ne? Nigar Akyıldız kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizdedir...

MASTERCHEF NİGAR KİMDİR?

MasterChef 2024 sezonunda ana kadroya 15. yarışmacı olarak dahil olan Nigar Akyıldız, yarışmaya Ankara'dan katılıyor. 50 yaşında ve iki çocuk annesi olan Nigar, Bulgar göçmeni bir aileden geliyor.

11 yıldır butik pastacılık yapan yarışmacı, Asya mutfağı ve yerel mutfaklara duyduğu ilgisiyle tanınıyor. MasterChef Nigar Akyıldız'ın Instagram kullanıcı adı "nigar.akyildiz" olup, Instagram'da 76,3 bin takipçiye sahip.

MASTERCHEF NİGAR'IN SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Bu akşam MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılardan Nigar Akyıldız, takım arkadaşlarına "Bana bir şey oluyor çocuklar" dedikten sonra dizlerinin üzerine çöküyor. Takım arkadaşları tansiyon düşüklüğünden şüphelenerek hemen doktor çağırıyor. Yayınlanacak yeni bölümde Nigar'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor.