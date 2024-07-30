MasterChef Nevzat kimdir? 2024 MasterChef Nevzat kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Nevzat kimdir? MasterChef 2024 Nevzat kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

MasterChef 2024 All Star'da bu sezonda jüri koltuğunda oturan isimler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor.

MASTERCHEF NEVZAT KİMDİR?

Düzce'de doğup büyüyen Nevzat Güray Gürol , üniversiteyi bırakıp aşçı olmayı karar verdiğini söyleyerek '' Uludağ Üniversitesinden ekonometri öğrencisi iken Okulu bırakıp aşçılığa yöneldim. Ailesi bu fikrini desteklemediler. Ama sonradan onlarda bana destek verip arkamda durdular." dedi.