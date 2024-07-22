Masterchef nerede çekiliyor? 2024 Masterchef stüdyosu nerede, çekimler nerede yapılıyor?

Masterchef nerede çekiliyor? 2024 Masterchef sezonu başladı. Yeni sezon ile birlikte ana kadro da şekilleniyor. Heyecan dolu anların yaşandığı Masterchef yarışması nerede çekiliyor merak ediliyor. Peki, Masterchef nerede çekiliyor? İşte Masterchef çekimlerinin yapıldığı yer haberimizde!

MASTERCHEF NEREDE ÇEKİLİYOR?



Masterchef çekimleri İstanbul'da bulunan TV8 stüdyolarında yapılmaktadır. TV8 stüdyoları İstanbul Sarıyer'de bulunmaktadır. TV8 stüdyoları İstanbul'un Sarıyer ilçesi, Kemerburgaz Mevkii civarlarında yer almaktadır.

MASTERCHEF NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Masterchef her gün akşam saat 20.00'de yeni bölümleri ile TV8'de yayınlanmaktadır.

MASTERCHEF UYARLAMA MI?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezon itibarıyla Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.