Haberler

Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimlerin ifadeleri dikkat çekti. Ersay Üner’in para itirafı ise öne çıktı. Üner, evinde yapılan aramada ele geçirilen 2 milyon 568 bin 180 TL ile ilgili verdiği ifadede "Bir anlık korku yaşadım. Daha önce başıma böyle bir şey gelmediği için panikle evde bulunan parayı yan bahçeye fırlattım" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Ersay Üner, Simge Sağın, Melek Mosso, Mustafa Ceceli ve İbrahim Çelikkol’un da bulunduğu birçok ünlü isim hakkında işlem yapıldı. Operasyon sonrası şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

ERSAY ÜNER’DEN DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA

Şarkıcı Ersay Üner, evinde yapılan aramada ele geçirilen 2 milyon 568 bin 180 TL ile ilgili verdiği ifadede, yaşadığı paniği anlattı. Üner, “Bir anlık korku yaşadım. Daha önce başıma böyle bir şey gelmediği için panikle evde bulunan parayı yan bahçeye fırlattım” dedi.

Paranın tamamen yasal olduğunu vurgulayan Üner, söz konusu miktarın çalıştığı müzik şirketi tarafından faturalı ve beyanlı olduğunu, vergi ödemesi için hazır tuttuğunu belirtti. Herhangi bir suç kastı olmadığını dile getiren şarkıcı, yaşananların tamamen panik anında gerçekleştiğini ifade etti.

DİĞER İSİMLERDEN “KULLANMADIM” SAVUNMASI

Soruşturma kapsamında ifade veren diğer ünlü isimlerin büyük bölümü ise uyuşturucu kullanmadıklarını ve herhangi bir bağlantılarının olmadığını belirtti. Melek Mosso, evinde bulunan ilaçların reçeteli olduğunu söylerken, Simge Sağın çantadaki maddeden haberi olmadığını ifade etti.

Mustafa Ceceli ve İbrahim Çelikkol da hayatları boyunca uyuşturucu kullanmadıklarını vurguladı. Soruşturma kapsamında bazı isimler serbest bırakılırken, bazı şüphelere ise adli kontrol şartı uygulandı.

Musa Can Çayan
Haberler.com
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

