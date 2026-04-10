Ve Sadettin Saran bombayı patlattı! 3 dünya yıldızını birden Kadıköy'e getirecek

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transferde büyük oynamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, yıldız isimlerle kadroyu güçlendirmek için düğmeye bastığı öğrenildi. Fenerbahçe’nin Goretzka, Guirassy ve Brandt gibi dünya yıldızlarını transfer listesine aldığı, Alman pazarına yönelerek yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedeflediği belirtildi.

  • Fenerbahçe, transfer döneminde Leon Goretzka, Serhou Guirassy ve Julian Brandt'ı hedefliyor.
  • Fenerbahçe, Serhou Guirassy için 35 milyon euro serbest kalma bedelini ödemeye hazır.
  • Fenerbahçe, Diogo Leite'yi sezon sonunda bedelsiz olarak transfer etmeyi planlıyor.

HEDEF ALMAN EKOLÜ

Geçtiğimiz sezon teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco’yu getiren ve sportif direktörlüğe Devin Özek’i emanet eden Fenerbahçe, transferde de rotasını Almanya’ya çevirdi. Yönetimin, Alman futbol pazarına ağırlık vereceği belirtildi.

GORETZKA İÇİN YOĞUN MESAİ

Orta sahaya yapılacak takviyede ilk hedefin Bayern Münih’in yıldızı Leon Goretzka olduğu ifade edildi. Sözleşmesi sona yaklaşan tecrübeli oyuncu için Devin Özek ve yönetimin yoğun bir çalışma yürüttüğü aktarıldı.

GUIRASSY VE BRANDT LİSTEDE

Fenerbahçe’nin Borussia Dortmund’dan Serhou Guirassy için de ciddi bir girişimde bulunduğu ve 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu öne sürüldü. Ayrıca Julian Brandt’ın da listede yer aldığı belirtildi.

STOPERE LEITE HAMLESİ

Savunma hattı için ise Union Berlin forması giyen Diogo Leite gündeme geldi. Portekizli stoperin sezon sonunda bedelsiz olarak transfer edilebileceği ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

Gözler barış masasına çevrilmişken İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj

Dünyanın gözü bu müzakerede! Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Fenerbahçe stadının çevresinde bulunan yerleşim yerlerinde rahatsız olanlar varmış. Rahatsız olanlara mesajın, daha sizler orada yokken stat vardı. sizler sonradan oraya geldiniz rahatsız olan varsa stat çevresini terk edebilir.

Haber Yorumlarıyusuf ilker Toprak:

Ağam fenerlilerle eğleniyi :D

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

