Masterchef Mehmet Şef'in annesi kimdir? Zeliha Yalçınkaya kimdir? Mehmet Şef'in annesi Zeliha Yalçınkaya kaç yaşında, aslen nereli?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dokunulmazlık oyunu oynanmayacak. Masterchef'te bugün Masterclass yapılacak. Masterclass'a şeflerin anneleri katılıyor. Yarışmaya katılacak isimlerden birisi de Mehmet Şef'in annesi oldu. Peki, Masterchef Mehmet Şef'in annesi kimdir? Mehmet Şef'in annesi Zeliha Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte detaylar...

Bugün Masterchef konuklarından birisi Mehmet Şef'in annesi Zeliha Hanım oluyor. Peki, Zeliha Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mehmet Şef'in annesi Zeliha Yalçınkaya aslen nereli? Bilgiler sizlerle...

14 EKİM MASTERCHEF MASTERCLASS KONUKLARI KİMLER?

Bugünkü Masterchef konukları Mehmet Şef'in, Danilo Şef'in ve Somer Şef'in anneleri olacak.

MEHMET ŞEF'İN ANNESİ KİMDİR?

Mehmet Şef'in annesinin ismi Zeliha Yalçınkaya'dır. Zeliha Hanım bugün yarışmacılara Masterchef Masterclass'ta cevizli böreğin yapılışını anlatacak.

ZELİHA YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Şef'in annesi Zeliha Yalçınkaya Bolulu'dur ve Bolu'da yaşamaktadır. Mehmet Şef'in annesinin kaç yaşında olduğu hakkında internette bilgi bulunmamaktadır.

MEHMET ŞEF KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya, 1974'te Bolu'da doğdu. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Türkiye'de de Bodrum ve İstanbul'da birçok otel ve Restoranın mutfak şefliğini yaptı.

Mehmet Yalçınkaya, 1988'de orta öğrenimini bitirdiği gibi başlamış olduğu mesleki kariyerinde Türkiye'nin üst düzey tesislerinde görev aldı. 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisi'nde de insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "Culınary" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlandı. 2007 yılında aynı derginin internet sitesinde spesiyalleri biyografisi yayınlandı.

Mehmet Yalçınkaya, Almanya'nın Erfurt şehrinde, dört yılda bir yapılan 2008 'Ika Olimpiyade Der Köche A' kategorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Halen uluslararası yemek yarışmalarında ülkemizi temsil etmektedir. Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye'de ilk uygulayan cheflerden biridir.

Yalçınkaya, 2007 yılında Türkiye'de ilk olarak Banquet servislerinde minimalist ve butik bir çalışma olan kişiye özel servis konseptini geliştirdi.

Mehmet Yalçınkaya, 2008 yılında, Euroturkchefs Culinary Team adlı takımı kurdu. Uluslararası yarışmalarda yarışan takımın kaptanlığını yaptı.

2009 yılında özel bir istekle Katar Başbakanlığı Konutları ve özel yatla (Al Mırgab) dünya turuna çıktı. Burada yaptığı çalışmalarda 1 Mıchelın yıldızlı Chef olan Fransız Carlos Marshal ile Katar Başbakanlığı bünyesindeki konutlarda İtalya ve Fransa'da çalışmalarda bulundu.

2010 yılında Heds Grup/Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiş aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok Internationel organizasyonun gala yemeklerini verdi.

2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

Şu anda TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye adlı yarışma programında Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri üyeliği yapmaktadır.