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MasterChef kime kaşık atıldı 1 Ağustos? Somer ŞeF kime kaşık attı?

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MasterChef Türkiye'de 1 Ağustos Çarşamba akşamı yarışmacılar semizotu ile şefleri etkilemeye çalışıyor. Peki, MasterChef kime kaşık atıldı 1 Ağustos? Somer ŞeF kime kaşık attı?

MasteChef Türkiye'de bu akşam, ana kadroya girebilmek için mücadele eden son grup yarışmacıları ekrana gelecek. MasterChef Türkiye'de yaşananlar gündem oldu. Peki, MasterChef kime kaşık atıldı 1 Ağustos? Somer ŞeF kime kaşık attı?

MASTERCHEF KİME KAŞIK ATILDI?

MasterChef bu akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor. Somer Şef'in açıklamaları sonrası kaşık atılıp atılmadığı merak edildi. Henüz gelişme ile ilgili açıklama yapılmadı. Güncel bilgiler sayfamızdan yayınlanacaktır.

MasterChef kime kaşık atıldı 1 Ağustos? Somer ŞeF kime kaşık attı?

MASTERCHEF 4. GRUP YARIŞMACILARI

Emre

Nevzat

Kaan

Zeynep

Sercan

Beyza Nur

Kerem

Sevim

Mehmet

Beyza

Adel

Osman Demir
Osman Demir
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