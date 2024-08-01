MasterChef kime kaşık atıldı 1 Ağustos? Somer ŞeF kime kaşık attı?
MasterChef Türkiye'de 1 Ağustos Çarşamba akşamı yarışmacılar semizotu ile şefleri etkilemeye çalışıyor. Peki, MasterChef kime kaşık atıldı 1 Ağustos? Somer ŞeF kime kaşık attı?
MasteChef Türkiye'de bu akşam, ana kadroya girebilmek için mücadele eden son grup yarışmacıları ekrana gelecek. MasterChef Türkiye'de yaşananlar gündem oldu. Peki, MasterChef kime kaşık atıldı 1 Ağustos? Somer ŞeF kime kaşık attı?
MASTERCHEF KİME KAŞIK ATILDI?
MasterChef bu akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor. Somer Şef'in açıklamaları sonrası kaşık atılıp atılmadığı merak edildi. Henüz gelişme ile ilgili açıklama yapılmadı. Güncel bilgiler sayfamızdan yayınlanacaktır.
MASTERCHEF 4. GRUP YARIŞMACILARI
Emre
Nevzat
Kaan
Zeynep
Sercan
Beyza Nur
Kerem
Sevim
Mehmet
Beyza
Adel