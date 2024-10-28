Masterchef kim elendi? Dün akşam Masterchef'e veda eden yarışmacı kim?

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MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM?

Son dörde kalan Semih, Kerem, Hakan ve Alper, jüri üyelerine en iyi tabağı sunmak için kıyasıya bir mücadele verdiler. MasterChef yarışmasında eleme adayı da netleşti.

MASTERCHEF ELENEN KİM OLDU?

MasterChef yarışmasında elenen yarışmacı Hakan oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?