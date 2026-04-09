Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Putin, Paskalya için ateşkes ilan etti. 11 Nisan saat 16:00'dan 12 Nisan sonuna kadar ateşkes olacak.

RUSYA'DAN 1 GÜNLÜK ATEŞKES KARARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna ile devam eden savaşta geçici bir ateşkes ilan etti. Karara göre çatışmalar, 11 Nisan sabahı saat 06.00 itibarıyla durdurulacak. Bu insani adımın, bayram süresince bölgedeki gerilimi bir nebze olsun düşürmesi hedefleniyor.

İlan edilen ateşkesin 12 Nisan günü sonuna kadar süreceği açıklandı. Bir tam günü kapsayacak olan bu uygulama ile tarafların dini bayram süresince askeri operasyonlara ara vermesi bekleniyor. Ateşkesin sahada nasıl karşılık bulacağı ise her iki ülkenin askeri birimleri tarafından yakından takip ediliyor.

ZELENSKİ, ATEŞKES ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski geçtiğimiz hafta, Paskalya Bayramı dolayısıyla geçici ateşkes ilan etmek için Ukrayna olarak hazır olduklarını bildirmişti. Zelenski, "Tam veya enerjik bir ateşkes, Paskalya tatili sırasında bir ateşkes için hazırız." demişti.

