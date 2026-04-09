Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya bayramı nedeniyle Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti. 11 Nisan saat 06.00'da başlayacak ateşkes, 12 Nisan sonuna kadar geçerli olacak.

RUSYA'DAN 1 GÜNLÜK ATEŞKES KARARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna ile devam eden savaşta geçici bir ateşkes ilan etti. Karara göre çatışmalar, 11 Nisan sabahı saat 06.00 itibarıyla durdurulacak. Bu insani adımın, bayram süresince bölgedeki gerilimi bir nebze olsun düşürmesi hedefleniyor.

İlan edilen ateşkesin 12 Nisan günü sonuna kadar süreceği açıklandı. Bir tam günü kapsayacak olan bu uygulama ile tarafların dini bayram süresince askeri operasyonlara ara vermesi bekleniyor. Ateşkesin sahada nasıl karşılık bulacağı ise her iki ülkenin askeri birimleri tarafından yakından takip ediliyor.

ZELENSKİ, ATEŞKES ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski geçtiğimiz hafta, Paskalya Bayramı dolayısıyla geçici ateşkes ilan etmek için Ukrayna olarak hazır olduklarını bildirmişti. Zelenski, "Tam veya enerjik bir ateşkes, Paskalya tatili sırasında bir ateşkes için hazırız." demişti.

Turan Yiğittekin
Yorumlar (2)

Arif İnanç:

Neden çişiniz mi geldi?

Murat Kara:

inşallah süreyi uzatır

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

