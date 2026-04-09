Resmi açıklama geldi! İşte Asensio'nun sakatlığı

Fenerbahçe, Marco Asensio’nun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildiğini açıklarken, oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu. Asensio'nun 10-14 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe, yıldız futbolcusu Marco Asensio’nun sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, İspanyol oyuncunun yaşadığı sakatlığı duyurdu.

SOL DİZ ÖN ÇAPRAZ BAĞINDA SORUN

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, Asensio’nun Medicana Ataşehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildi.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Fenerbahçe’nin açıklamasında, “Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi. Yıldız futbolcunun sahalara dönüş süresiyle ilgili ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Marco Asensio 10-14 gün sahalardan uzak kalacak.

Alper Kızıltepe
