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MasterChef kim elendi? 24 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi?

MasterChef kim elendi? 24 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi?
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MasterChef kim elendi? MasterChef'te heyecan dolu bir eleme gecesi daha yaşandı. 24 Kasım Pazar günü yayınlanan programda, yarışmacılar birbirinden zorlu yemeklerle jüriyi etkilemeye çalıştı.

Masterchef kim elendi? TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Masterchef, her yeni bölümü ile izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliği yaptığı, yarışmacıların ise yemek yeteneklerini sergileyerek büyük ödül için kıyasıya mücadele ettiği program, Türkiye'nin dört bir yanındaki izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki, MasterChef kim elendi? 24 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef'te hangi yarışmacının elendiği henüz belli olmadı.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NE OLDU?

İzleyiciler, yarışmacıların yolculuklarını, kazananları ve elenenleri görmek için her hafta sabırsızlıkla yeni bölümleri bekliyorlar. MasterChef'in gündeme oturan bölümleri ve şeflerin yorumları, sosyal medyada da büyük yankı uyandırıyor. Eğer siz de bu heyecana katılmak istiyorsanız, yeni bölümleri kaçırmayın!

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