MasterChef kim elendi 19 Kasım 2023? Masterchef'te Ayaz mı elendi?

Masterchef'te Ayaz mı elendi sorusu araştırılıyor. TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla devam ediyor. Masterchef'te kim elendi ve Masterchef elenen kim oldu merak ediliyor. Masterchef Kerem mi, Ayaz mı elendi sorusuna yanıt aranıyor. Masterchef All Star eleme adayı kim soruları gündeme geliyor. Peki, Masterchef'te elenen yarışmacı kim? 19 Kasım Masterchef'te Ayaz mı elendi?

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19 KASIM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Masterchef yarışmasında son bölüm kimin elendiği merak edilirken, eleme adayları belli oldu. Masterchef yarışmasında bu haftanın eleme adayları Batuhan, Eren, Esra, Ayaz, Tolga, Dilara ve Hasan oldu. Bu hafta, elenen yarışmacı Ayaz oldu.

MASTERCHEF ELENEN KİM OLDU?

Masterchef All Star yarışmasında jüri üyeleri yarışmacılara nar ve brüksel lahanası ürününü verdi. Masterchef All Star yarışmacıları birbirinden farklı yemekler yaptı. Eleme gecesinin adayları Batuhan, Eren, Esra, Ayaz, Tolga, Dilara ve Hasan oldu. Masterchef yarışmasına veda eden isim Ayaz oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?