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MASTERCHEF KEŞKEK TARİFİ | Keşkek tarifi nedir, malzemeleri neler? Keşkek hangi yöreye ait?

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MasterChef programında bu akşam keşkek yapıldı. Keşkek tarifi nedir ve keşkek hangi yöreye ait olduğu merak konusu oldu. Keşkek, genellikle düğünlerde ve özel günlerde yapılan, yöresel bir Türk yemeğidir. Keşkek yemeği nasıl yapıldığı, hangi malzemeleri içerdiği ve hangi yöreye ait olduğu hakkında bilgi edinmek isteyenler için detaylar haberimizde.

TV8'de yayınlanan MasterChef programında bu akşam yarışmacılar en iyi keşkek yemeğini yapmak için yarıştılar. Keşkek tarifi nedir, malzemeleri neler? Keşkek hangi yöreye ait? sorularına seyirciler tarafından yanıt aranıyor. Keşkek malzemeleri nelerdir? Keşkek tarifi nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir...

KEŞKEK YEMEĞİ MALZEMELERİ

  • 2 su bardağı aşurelik buğday (dövme)
  • 500 gram kemiksiz kuzu eti veya tavuk göğsü
  • 6 su bardağı su (et suyu kullanmak da lezzet katar)
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Toz kırmızı biber (isteğe bağlı)
  • Tereyağı (servis için)

KEŞKEK TARİFİ NEDİR?

Aşurelik buğdayı bir gece önceden suya koyun ve bekletin. Ertesi gün suyunu süzün. Eti büyük parçalar halinde doğrayın. Tencereye eti koyun ve üzerine su ekleyin. Et yumuşayana kadar kaynatın. Et piştikten sonra suyunu süzün ve kenara alın. Geniş bir tencereye su ekleyip kaynatın. Su kaynadıktan sonra buğdayı ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin.

Pişen buğdayın üzerine pişmiş eti ekleyin ve kısık ateşte iyice karıştırarak pişirin. Bu aşamada karışımın iyice özleşmesi için sürekli karıştırmak önemlidir.

Tuz ve karabiber ekleyin. Ayrı bir tavada tereyağını eritip toz kırmızı biber ekleyin ve bu karışımı keşkeğin üzerine dökün. Keşkeği sıcak olarak, üzerine eritilmiş tereyağı dökerek servis edin.

MASTERCHEF KEŞKEK TARİFİ | Keşkek tarifi nedir, malzemeleri neler? Keşkek hangi yöreye ait?

KEŞKEK HANGİ YÖREYE AİT?

Keşkek, Türkiye'nin birçok bölgesinde bilinen ve sevilen bir yemektir, ancak en çok Ege, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaygındır. Özellikle düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde yapılan bir gelenektir. UNESCO tarafından Türkiye'nin somut olmayan kültürel mirasları listesine de dahil edilmiştir. Ege Bölgesi'nde ve İç Anadolu'da daha sık karşılaşabileceğiniz bir yemektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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