Masterchef Kerem kimdir, hangi yıl yarıştı, kaçıncı oldu? Masterchef eski yarışmacı Kerem Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef Dilara kimdir, hangi yıl yarıştı, kaçıncı oldu? Masterchef eski yarışmacı Dilara Başaran kaç yaşında, nereli, mesleği ne, ne iş yapıyor?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Yarışmacıların tabaklarını eski yarışmacılar tadacak. Tadım yapacak isimlerden birisi de Masterchef Kerem Giritlioğlu oldu. Peki, Masterchef Kerem Giritlioğlu kimdir? Masterchef eski yarışmacı Kerem Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? Kerem Giritlioğlu mesleği ne? Kerem Giritlioğlu şimdi ne yapıyor, nerede çalışıyor? İşte detaylar...

MASTERCHEF KEREM KİMDİR?

Kerem Giritlioğlu, Masterchef 2018 sezonu yarışmacısıdır. 2018 sezonunda ikinci olmuştur. Kerem Giritlioğlu, Azerbaycan kökenli Türk'tür. Kerem Giritlioğlu 1992 doğumludur. 30 yaşında olan Kerem Giritlioğlu ülke dışında aşçılık eğitimi almıştır. 2015-2016 yıllarında Le Cordon Bleu Australia-Sydney aşçılık okulundan sertifika almıştır ve ülkemizde birçok restoran ve otelde görev yapmıştır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Kerem Giritlioğlu'nun İnstagram'da 8 bin takipçisi bulunmaktadır.

Masterchef 2018 yarışmacısı Kerem Giritlioğlu 16 Kasım 2022 tarihinde Masterchef'e konuk olan isimler arasında yer aldı.

MASTERCHEF KEREM HANGİ YIL YARIŞTI, KAÇINCI OLDU?

Masterchef Kerem 2018 yılında yarışmıştır. Kerem Giritlioğlu, Masterchef 2018'de yarışmayı 2. ci tamamlamıştır.