MasterChef Kerem Bilginer kimdir? MasterChef Kerem Bilginer kaç yaşında, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

Haftalardır süren MasterChef ana kadro elemeleri sona erdi ve asıl yarışma şimdi başlıyor. 20 çiçeği burnunda MasterChef adayı, şampiyon olmak için zorlu bir sürece giriyor. Ana kadroya adını yazdıran yarışmacılar, izleyicilerin merak konusu oldu. MasterChef Kerem Bilginer kimdir?

MASTERCHEF KEREM BİLGİNER KİMDİR?

Kerem Aslen Kahramanmaraşlıdır. Şimdilerde 32 yaşındadır. Çocukluk dönemini İstanbul'da geçiren Kerem Bilginer ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Üniversiteden sonra ilgi duyduğu aşçılığa yöneldi ve yaklaşık 2 yıl Türkiye'de çalıştı.



MASTERCHEF ANA KADRO

MasterChef Türkiye 2024 sezonu haftalardır süren elemelerini dün akşam sonlandırdı. 20 yarışmacının 3 turdan oluşan elemeyi geçerek ana kadroya adını yazdırdığı sezonda 20. yarışmacı belli oldu.

Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat