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MasterChef Karides Kokteyl tarifi! En güzel Karides Kokteyl tarifi! Karides Kokteyl tarifi nasıl yapılır? Karides Kokteyl için malzemeler!

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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Karides Kokteyl hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Karides Kokteyl hazırladı. Peki, Karides Kokteyl tarifi nedir? Karides Kokteyl nasıl yapılır? Karides Kokteyl nedir?

Özel tarif yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Karides Kokteyl aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Karides Kokteyl tarifi nasıl yapılır? Karides Kokteyl nedir? Karides Kokteyl nasıl yapılır, Karides Kokteyl yapılırken nelere dikkat edilir

KARİDES KOKTEYL MALZEMELERİ

• 1 kg küçük karides

• Kıvırcık Salata

Sosu için Malzemeler:

• 400 gr mayonez

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 tatlı kaşığı ballı hardal

• 1-2 çorba kaşığı ketçap

• 1/2 limon suyu

• 3-4 damla tabasco

• 1 tatlı kaşığı sarı aromat baharat karışımı

• 1 tatlı kaşığı worcestershire sosu

KARİDES KOKTEYL NASIL YAPILIR?

  • Karides Kokteyl için bir tencerede bol su kaynatın. Su kaynadıktan sonra içine atacağınız karidesleri 1 yemek kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı sirke ile haşlayın.
  • Su tekrar kaynadıktan 10 dakika sonra ocağı kapatın. Karidesleri süzün. Ayıklayın. 1 yeşil kıvırcık salatayı yıkadıktan sonra incecik doğrayın.
  • 1 çay kaşığı tuzla karıştırın. Kokteyl bardaklarının içine salata yapraklarını paylaştırın. Üzerine karidesleri ilave edin.

Püf noktası : Karidesi bol su içinde bütün olarak haşlamalısınız. Karidesler pembeleşip su yüzeyine çıktıklarında pişmişler demektir; hemen dışarı alın ve soğuk suda soğutun.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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