Haberler

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı 2 Kasım Pazar?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı 2 Kasım Pazar?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bu akşam MasterChef Türkiye mutfağında büyük bir heyecan yaşandı. Yarışmacılar, haftanın mavi takım kaptanı olabilmek için tüm hünerlerini sergileyerek zorlu bir mücadeleye girdi. Rekabetin doruğa çıktığı gecede, hem lezzet hem de strateji ön plandaydı. Gecenin sonunda ise bir isim öne çıkarak kaptanlık koltuğuna oturdu ve yeni takımlar resmen belli oldu.

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Haftanın kaptanlık oyunu etabında yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için kıyasıya mücadele etti. Yaratıcılık ve lezzetin öne çıktığı gecede kazanan yarışmacı, haftanın kaptanı unvanını almayı başardı. Peki, 2 Kasım 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl şekillendi? Mavi ve kırmızı takım kadroları belli oldu; işte tüm ayrıntılar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 2 Kasım 2025 tarihli bölümünde yarışmacılar, haftanın kaptanı olabilmek için tüm becerilerini ortaya koydu. Şeflerin karşısına çıkan yarışmacılar, hem yaratıcılıklarını hem de teknik bilgilerini sergileyerek en iyi tabağı hazırlamaya çalıştı.

Bu turda şefler; hamur inceliği, pişirme tekniği ve sunum becerilerini titizlikle değerlendirerek kararını verdi. Nefes kesen mücadelenin sonunda haftanın mavi takım kaptanı belli oldu.

İşte kadrolar:

Mavi takım kaptanı:

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı 2 Kasım Pazar?

Kırmızı takım kaptanı :

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı 2 Kasım Pazar?

Kadrolar oluşturuluyor...

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de son olarak yarışmaya Aslı veda etmişti. Elenen yarışmacının ardından yeni hafta, kaptanlık mücadelesiyle birlikte yeniden heyecan dolu anlara sahne oldu.

Yarışmacılar, bu hafta takım oyunlarında hem performanslarını gösterecek hem de potaya girmemek için mücadele edecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratacak göndermeler

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a maç sonu bomba göndermeler
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Film sahnelerini aratmadı! Hareket halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar

Film sahnesi değil! Seyir halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar
Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı

Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı
Sendikalardan asgari ücret için ilk rakam geldi! İşte istenilen tutar

Sendikalardan yeni asgari ücret için ilk rakam geldi
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Dorgeles Nene'den maça damga vuran hareket

Derbiye damga vuran an
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.