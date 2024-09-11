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MasterChef Kalamar Tava tarifi! En güzel Kalamar Tava tarifi! Kalamar Tava tarifi nasıl yapılır? Kalamar Tava için malzemeler!

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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Kalamar Tava hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Kalamar Tava hazırladı. Peki, Kalamar Tava tarifi nedir? Kalamar Tava nasıl yapılır? Kalamar Tava nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kalamar Tava aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kalamar Tava tarifi nasıl yapılır? Kalamar Tava nedir? Kalamar Tava nasıl yapılır, Kalamar Tava yapılırken nelere dikkat edilir

MAZLEMELER

Kalamar

1 şişe maden suyu

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım çay kaşığı karbonat

Bir tutam tuz

3 yemek kaşığı un

2 su bardağı ayçiçek yağı

KALAMAR TAVA NASIL YAPILIR?

  • Öncelikle kalamarları, 1 tatlı kaşığı toz şeker, bir tutam tuz ve yarım çay kaşığı karbonat ile köpürene kadar yaklaşık 30 dakika ovun. Giderek yumuşayan kalamarlara 1 şişe maden suyunu da ekleyin.
  • Daha sonra buzdolabında 2 saat kadar bekletin. Süre sonunda marine karışımında bekleyen kalamarları süzdürün, fakat durulamayın. Ardından kalamarları kızartmadan önce bulamanız için unu düz bir servis tabağına alın. Kalamarların her bir tarafını una bulayın.
  • Ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın. Una buladığınız kalamarları, kızgın yağda kızartın. Kızaran kalamarları servis tabağına alın. Afiyet olsun.
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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