MasterChef Kalamar Tava tarifi! En güzel Kalamar Tava tarifi! Kalamar Tava tarifi nasıl yapılır? Kalamar Tava için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kalamar Tava aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kalamar Tava tarifi nasıl yapılır? Kalamar Tava nedir? Kalamar Tava nasıl yapılır, Kalamar Tava yapılırken nelere dikkat edilir

MAZLEMELER

Kalamar

1 şişe maden suyu

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım çay kaşığı karbonat

Bir tutam tuz

3 yemek kaşığı un

2 su bardağı ayçiçek yağı

KALAMAR TAVA NASIL YAPILIR?