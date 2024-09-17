MasterChef Kadınbudu köfte tarifi! En güzel Kadınbudu köfte tarifi! Kadınbudu köfte tarifi nasıl yapılır? Kadınbudu köfte için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kadınbudu köfte aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kadınbudu köfte tarifi nasıl yapılır? Kadınbudu köfte nedir? Kadınbudu köfte nasıl yapılır, Kadınbudu köfte yapılırken nelere dikkat edilir

KADINBUDU KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

500 gr kıyma, 1 orta boy soğan, 1 çay bardağı pirinç, 3 yumurta,karabiber, tuz, galeta unu, sıvı yağ,

KADINBUDU KÖFTE NASIL YAPILIR?

Soğanları 3 çorba kaşığı zeytinyağında hafifçe kavurun 500 gr kıymamızın yarısını soğanla kavurun. 1 çay bardağı pirinç yıkadıktan sonra haşlıyoruz fazla suyu varsa süzüyoruz ki köfteler lapa olmasın diye… Bir tepsiye haşlanmış pirinci kavrulmuş kıymamızı ve diğer yarısı çiğ olan kıymayı koyun. 1 adet yumurtayı tuz ve karabiberi de ekleyip karıştırın.Son olarak elinizle şekil verip önce galeta ununa bulayıp sonra çırpılmış yumurtaya bula kızgın yağda kızartın.