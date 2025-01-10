Üye Girişi
Haberler
Trump, ABD tarihinde mahkemece suçlu bulunarak göreve başlayan ilk başkan olacak

Trump, suçlu bulunarak göreve başlayan ilk başkan olacak
Naci Görür'ün uyardığı il için korkutan sözler: 7.4'lük deprem 10 büyüklüğünde hissedilir

Korkutan sözler: 7.4'lük deprem 10 büyüklüğünde hissedilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor

"Kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor"
ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

Masterchef ikinci finalist kim, kim finale çıktı?

Masterchef ikinci finalist kim, kim finale çıktı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TV 8'in popüler yarışma programı MasterChef Türkiye 2024 sezonu başladı. Jüriler Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın sunumuyla gerçekleşen yarışmada ilk finalist Onur oldu. İkinci finalistin kim olacağı ise büyük merak konusu. Farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen yetenekli yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Ceketi ilk giyen isim Kerem oldu. Ardından Onur, Eda ve Beyza ceketi giydiler. Ceketi son kazanan yarışmacı ise Semih olmuştu.

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef ikinci finalist kim, kim finale çıktı?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM?

MasterChef Türkiye 2024'ün ilk finalisti Onur oldu.

Masterchef ikinci finalist kim, kim finale çıktı?

MASTERCHEF İKİNCİ FİNALİST KİM?

MasterChef Türkiye 2024'ün ikinci finalisti bu akşam açıklanacak.

İşte adaylar:

Masterchef ikinci finalist kim, kim finale çıktı?

Masterchef ikinci finalist kim, kim finale çıktı?

Masterchef ikinci finalist kim, kim finale çıktı?

MASTERCHEF SON TURA KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

Ceketi ilk giyen isim Kerem oldu. Ardından Onur, Eda ve Beyza ceketi giydiler. Ceketi son kazanan yarışmacı ise Semih olmuştu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

'Yeni Yol' grubunun genel başkanı belli oldu
img

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş
img

ABD, İngiltere ve İsrail aynı anda vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı

Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı
Yoğun bakımdaki Edip Akbayram ameliyat oldu

Entübe edilmişti! Edip Akbayram'dan haber var
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
'Yeni Yol' grubunun genel başkanı belli oldu

'Yeni Yol' grubunun genel başkanı belli oldu
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu

Son Dakika Haberleri

Yeni Yol Genel Başkanı Celal Mümtaz Akıncı kimdir? 11 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? İçilebilir Kuran sureleri nedir, kim yaptı? 11 Ocak Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Aslıhan Hünel ve abisi Saruhan Hünel neden küstü? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Masterchef ikinci finalist kim, kim finale çıktı? MasterChef puan durumu ne? 10 Ocak Cuma Kerem, Eda, Semih puanları kaç? Pendikspor Bandırmaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Pendikspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Survivor neden yok? 10 Ocak Cuma Bugün Survivor var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.