Masterchef final ne zaman, Masterchef ne zaman bitiyor?

Masterchef Türkiye finali için geri sayım. TV8'in takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de sona kalan isimler netleşti. Ceket giymeyi hak eden son beş yarışmacı finale gitmek için yarışacaklar. Masterchef final ne zaman, Masterchef ne zaman bitiyor?

MASTERCHEF SON TURA KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

Ceketi ilk giyen isim Kerem oldu. Ardından Onur, Eda ve Beyza ceketi giydiler. Ceketi son kazanan yarışmacı ise Semih oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?

Masterchef final tarihi henüz bilinmezken 1 Ocak itibarıyla başlayacak Survivor sezonu nedeniyle MasterChef'in aralık ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.

Bu bilgilere göre MasterChef'in 30 Aralık'a kadar final yapması bekleniyor.

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜL NE OLACAK?

MasterChef Türkiye'de şampiyon olan yarışmacıyı bekleyen büyük ödül de merak konusu. Yarışma boyunca çeşitli ödüller kazanan yarışmacılar, büyük finalde çok daha büyük bir ödüle sahip olacaklar. Henüz ödülün ne olduğu MasterChef yarışması tarafından açıklanmadı.