Üye Girişi
Haberler
Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma, yarın devam edecek
Narin davasında ikinci gün de karar çıkmadı! Kilit ismin ifadesi yarın
9 yaşındaki çocuğa saldıran ve ağır yaralayan köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı
9 yaşındaki çocuğa saldırarak ağır yaralayan köpek kuduz çıktı
CHP'lilerin 'İmamoğlu-Yavaş' sorusuna verdikleri yanıt bir hayli çarpıcı
Özel'in masasında İmamoğlu-Yavaş anketi! Çıkan sonuç bir hayli çarpıcı
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Parti Meclisi kabul etti! CHP'li vekil disipline sevk edildi

Masterchef final ne zaman, Masterchef ne zaman bitiyor?

Masterchef final ne zaman, Masterchef ne zaman bitiyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğiyle ekranlara damga vuran MasterChef 2024, heyecan dolu bir sezonun ardından büyük finale yaklaşıyor. Peki, Masterchef final ne zaman, Masterchef ne zaman bitiyor?

Masterchef Türkiye finali için geri sayım. TV8'in takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de sona kalan isimler netleşti. Ceket giymeyi hak eden son beş yarışmacı finale gitmek için yarışacaklar. Masterchef final ne zaman, Masterchef ne zaman bitiyor?

MASTERCHEF SON TURA KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

Ceketi ilk giyen isim Kerem oldu. Ardından Onur, Eda ve Beyza ceketi giydiler. Ceketi son kazanan yarışmacı ise Semih oldu.

Masterchef final ne zaman, Masterchef ne zaman bitiyor?

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN?

Masterchef final tarihi henüz bilinmezken 1 Ocak itibarıyla başlayacak Survivor sezonu nedeniyle MasterChef'in aralık ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.

Masterchef final ne zaman, Masterchef ne zaman bitiyor?

Bu bilgilere göre MasterChef'in 30 Aralık'a kadar final yapması bekleniyor.

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜL NE OLACAK?

MasterChef Türkiye'de şampiyon olan yarışmacıyı bekleyen büyük ödül de merak konusu. Yarışma boyunca çeşitli ödüller kazanan yarışmacılar, büyük finalde çok daha büyük bir ödüle sahip olacaklar. Henüz ödülün ne olduğu MasterChef yarışması tarafından açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Aile hekimliklerinde 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
img

Yıllardır esir tutulan savaş pilotuna anlamlı hediye
img

Narin davasında ikinci gün de karar çıkmadı! Kilit ismin ifadesi yarın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağabey Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
İzmir'de iğrenç görüntülere neden olan bisikletli sapık tutuklandı
İzmir'de iğrenç görüntülere neden olan bisikletli sapık tutuklandı
Yunan bakan yardımcısından alçak tehdit: Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz
Alçak tehdit! "Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz"
Uçak kazasından sağ kurtulan adamın söyledikleri bir hayli enteresan
Uçak kazasından sağ kurtulan adamın söyledikleri bir hayli enteresan
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu gören adam yıkıldı
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
Şam Valisi'nden dikkat çeken Türkiye mesajı: Bunu hiç unutmayacağız
Şam Valisi'nden dikkat çeken Türkiye mesajı: Bunu hiç unutmayacağız

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti Nursema öldü mü? Nursema diziden ayrılıyor mu? 28 Aralık Cumartesi 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar 28 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Aralık Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 4 yıllık çalışan ne kadar tazminat alır 2025? Masterchef final ne zaman, Masterchef ne zaman bitiyor? Arka Sokaklar final mi yaptı, Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı? Arka Sokaklar hangi kanalda? 3 yıllık çalışan ne kadar tazminat alır 2025? Penaltı atışları en çok hangi tarafa doğru atılmıştır? 2010-2015 yıllarındaki UEFA turnuvalarında kullanılan 536 penalti üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre, penaltı atışları, kaleye karşıdan...
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.