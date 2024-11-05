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MASTERCHEF FAVA TARİFİ | Fava nasıl yapılır, malzemeleri neler?

MASTERCHEF FAVA TARİFİ | Fava nasıl yapılır, malzemeleri neler?
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MasterChef fava tarifi! MasterChef programında bu akşam dokunulmazlık oyununda yarışmacılar en iyi yemekleri yapmak için yarışıyorlar. Fava tarifi nasıl yapılır ve fava malzemeleri neler olduğu merak ediliyor. Masterchef fava tarifi ve en lezzetli fava nasıl yapılır soruları gündeme geliyor. Peki, Fava nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Fava nasıl yapılır, malzemeleri neler? Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında bu akşam fava yapılıyor. En lezzetli fava nasıl yapılır ve fava malzemeleri neler olduğu merak ediliyor. MasterChef fava tarifi nedir? Detaylar haberimizdedir…

FAVA MALZEMELERİ

  • 1 su bardağı kuru iç bakla
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • Yarım limonun suyu
  • 3 su bardağı su
  • Tuz

Servis için:

  • Dereotu (ince doğranmış)
  • Zeytinyağı (üzerine gezdirmek için)

MASTERCHEF FAVA TARİFİ | Fava nasıl yapılır, malzemeleri neler?

FAVA NASIL YAPILIR?

Baklayı Hazırlayın: Kuru iç baklayı bir gece önceden suda bekletin. Böylece daha kolay pişecektir. Ertesi gün suyunu süzün.

Baklayı Pişirin: Tencereye zeytinyağının yarısını ekleyin, üzerine doğranmış soğanı ilave edin ve hafifçe pembeleşinceye kadar kavurun.

Malzemeleri Ekleyin: Kavrulan soğanın üzerine baklayı, suyu, toz şekeri ve tuzu ekleyin. Yarım limonun suyunu da ilave ederek kısık ateşte baklalar iyice yumuşayana kadar pişirin.

Karışımı Ezme: Baklalar yumuşadıktan sonra karışımı blender veya püre eziciyle pürüzsüz hale getirin. Bu işlem, favanın kıvamlı ve düzgün bir yapıda olmasını sağlar.

Kıvamı Ayarlayın: Hazırladığınız favayı bir kaba dökerek oda sıcaklığında soğumaya bırakın. İsterseniz düz bir tepsiye yayarak daha ince bir formda da hazırlayabilirsiniz. Soğuduktan sonra buzdolabında dinlendirin.

Servis: Fava soğuduktan sonra dilimleyin ve üzerine ince kıyılmış dereotu ile zeytinyağı gezdirerek servis edin.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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