MASTERCHEF FAVA TARİFİ | Fava nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Fava nasıl yapılır, malzemeleri neler? Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında bu akşam fava yapılıyor. En lezzetli fava nasıl yapılır ve fava malzemeleri neler olduğu merak ediliyor. MasterChef fava tarifi nedir? Detaylar haberimizdedir…

FAVA MALZEMELERİ

1 su bardağı kuru iç bakla

1 adet kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım limonun suyu

3 su bardağı su

Tuz

Servis için:

Dereotu (ince doğranmış)

Zeytinyağı (üzerine gezdirmek için)

FAVA NASIL YAPILIR?

Baklayı Hazırlayın: Kuru iç baklayı bir gece önceden suda bekletin. Böylece daha kolay pişecektir. Ertesi gün suyunu süzün.

Baklayı Pişirin: Tencereye zeytinyağının yarısını ekleyin, üzerine doğranmış soğanı ilave edin ve hafifçe pembeleşinceye kadar kavurun.

Malzemeleri Ekleyin: Kavrulan soğanın üzerine baklayı, suyu, toz şekeri ve tuzu ekleyin. Yarım limonun suyunu da ilave ederek kısık ateşte baklalar iyice yumuşayana kadar pişirin.

Karışımı Ezme: Baklalar yumuşadıktan sonra karışımı blender veya püre eziciyle pürüzsüz hale getirin. Bu işlem, favanın kıvamlı ve düzgün bir yapıda olmasını sağlar.

Kıvamı Ayarlayın: Hazırladığınız favayı bir kaba dökerek oda sıcaklığında soğumaya bırakın. İsterseniz düz bir tepsiye yayarak daha ince bir formda da hazırlayabilirsiniz. Soğuduktan sonra buzdolabında dinlendirin.

Servis: Fava soğuduktan sonra dilimleyin ve üzerine ince kıyılmış dereotu ile zeytinyağı gezdirerek servis edin.