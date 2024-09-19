Üye Girişi
Haberler

MasterChef eleme adayları kim? 19 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti?

MasterChef eleme adayları kim? 19 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, MasterChef eleme adayları kim? 19 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef eleme adayları kim? 19 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

ANA KADRODA KİMLER VAR?
Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

8. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

18.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta MasterChef'te Zeynep elenen isim oldu.

Kaptanlar:

Mavi Takım : Zübeyde (K), Emre, Yudum, Nigar, Onur, Alper, Eda, Beyza, Şirin, Hakan.

Kırmızı Takım : Akın (K), Erim,-Beril, Semih, Muratcan, Kaan, Kerem, Nevzat, Ezgi, Ayşe.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

1. Aday: Kenan

2. Aday : Şirin

3. Aday: Yudum

4. Aday: Beyza

5. Aday:

6. Aday:

5. ve 6. eleme adayları bu akşam açıklanacak. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber Televizyon MasterChef MasterChef Magazin Yaşam Eylül

İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak

Siber saldırılar sonrası Hizbullah liderinden ilk açıklama

 İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular

İsrail durmak bilmiyor! Şimdi de Hizbullah lideri konuştuğu sırada saldırdılar

 2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar

2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul İSKİ su kesintisi! 19-20 Eylül Ümraniye, Sultangazi, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? Siyah Kalp 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 3. bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 19-20 Eylül Ödemiş, Urla, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Olanlar Oldu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Olanlar Oldu filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Oğuzeli, Yavuzeli 19-20 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 20 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 20 Eylül Cuma Hutbesi tam metni! Password final mi yapacak? Password bitti mi? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 19 Eylül Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 19 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti? Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Eylül Sarıçam, Kozan, Pozantı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });