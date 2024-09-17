Üye Girişi
Haberler

MasterChef eleme adayları kim? 17 Eylül Salı bugün kim potaya gitti?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, MasterChef eleme adayları kim? 17 Eylül Salı bugün kim potaya gitti?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef eleme adayları kim? 17 Eylül Salı bugün kim potaya gitti?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

ANA KADRODA KİMLER VAR?
Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

8. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

18.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta MasterChef'te Zeynep elenen isim oldu.

Kaptanlar :

Mavi Takım : Zübeyde (K), Emre, Yudum, Nigar, Onur, Alper, Eda, Beyza, Şirin, Hakan.

Kırmızı Takım : Akın (K), Erim,-Beril, Semih, Muratcan, Kaan, Kerem, Nevzat, Ezgi, Ayşe.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

1. Aday: ...

2. Aday: ...

1. ve 2. eleme adayları bu akşam açıklanacak. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

MasterChef

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki!

Türkiye'den ilk tepki! "Netanyahu savaşı yaymak istiyor"

 Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?

Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik var!

 Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail, Lübnan'daki tüm çağrı cihazlarını aynı anda patlattı: 9 ölü 2800 yaralı

Dünya böylesini ilk kez gördü: 9 ölü 2800 yaralı
Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 17 Eylül Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Real Madrid Stuttgart maçında Arda oynuyor mu? Şampiyonlar Ligi Arda Güler ilk 11'de mi? Beyrut nerede? Lübnan'ın başkenti Beyrut haritası konumu nedir? Juventus PSV maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Juventus PSV geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Musa Eroğlu kimdir? Musa Eroğlu kaç yaşında, nereli? MasterChef iç pilavı tarifi! En güzel iç pilavı tarifi! İç pilavı tarifi nasıl yapılır? İç pilavı için malzemeler! Kanlı ay tutulması ne zaman? Süper Kanlı ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Galatasaray Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Gaziantep geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Barış Alper Yılmaz'ın golünde el var mı? Barış topu elle mi aldı? Real Madrid Stuttgart maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kenan Yıldız Şampiyonlar Ligi gol izle! Juventus PSV Kenan Yıldız golü izleme linki!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });